Splatoon 2 : le compte-rendu de Digital Foundry

Peut-être faites vous partie de ceux qui se sont amusés le week-end dernier sur la démo deet si ce n'est pas le cas, en voici une longue vidéo sous forme de compte-rendu, fourni par Digital Foundry.De quoi avoir quelques infos techniques en main comme le fait que le titre tourne bien en 720p sur le dock, et dans une résolution dynamique en mode portable, en rajoutant que dans tous les cas, on a droit à du 60FPS constant.On gardera tout de même en tête, pour ce qui est de la résolution et du rendu brut, qu'on a eu affaire à un simple stress-test pour tâter les serveurs et que rien n'empêche quelques changements pour la version finale attendue cet été.