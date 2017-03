Parce qu'une bonne guerre demande un bon équipement pour être mené à bien, le studio Arkane nous offre un aperçu du matos mis à la disposition du joueur dans le futur, avec possibilité de mixer les capacités des armes et les « pouvoirs » dont on pourra bénéficier selon nos choix dans l'arbre de compétences.Sortie toujours attendue pour le 5 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.