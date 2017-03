Dark Souls III : l'extension finale disponible + un mot de Miyazaki sur l'avenir

Bandai Namco a lâché il y a quelques heures, extension qui marque le final de la franchise… ou en tout cas pour un temps comme vient de l'affirmer à nouveau son créateur Hidetaka Miyazaki dans les pages de Famitsu.L'homme déclare en effet qu'il n'y a pas d'autresen développement ni même en projet, en rajoutant un « pour le moment du moins ». Quant aux nouveaux chantiers sur lesquels s'attarde From Software, Miyazaki laisse aller l'imagination de chacun avant les annonces, se contentant de dire qu'il est totalement libre de faire de qu'il veut : rien ne l'oblige à faire quelque chose de proche d'un Dark Souls… et rien ne l'empêche non plus d'opter pour ce style.