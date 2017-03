Pour fêter le lancement de son troisième DLC (gratuit, comme tous les autres),s'offrira une session d'essai gratuit, accessible à tous les joueurs du 30 mars au 4 avril, et ce quel que soit le support.Bien évidemment, cela concerne avant tout le multi mais deux points solo seront également jouables : la mission d'entraînement à chrono, et l'une des missions principales (The Beacon).