Valkyria Revolution : trailer et date de sortie

Il n'y aura pas queà venir le 30 juin puisque SEGA nous annonce que c'est à cette même date que sera lancée en Europe, son spin-off action-RPG prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PS Vita, en boîte dans tous les cas.Notons d'ailleurs que la PS4 s'offrira en exclusivité une édition Day One que vous pouvez voir ci-dessous.