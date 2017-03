Le ''nouveau'' Shin Megami Tensei 3DS se dévoile + rappel de l'épisode HD (Switch)

Toujours chez Atlus, l'équipe a décidé de lever le voile sur le nouveau3DS teasé il y a quelques semaines. Et comme on s'y attendait un peu, il s'agira d'un nouveau remake, et plus précisément celui deparu sur DS en 2009, en y ajoutant de nouvelles choses dont un nouveau personnage, un doublage intégral, de nouveaux artworks pour les illustrations, plus de démons (350) et un final inédit.Prévu pour cette année au Japon.L'éditeur en a profité pour rappeler aux fans l'existence de sondont on ne sait absolument rien hormis qu'il sortira au moins sur Nintendo Switch, et dont voici un seul et unique visuel (flou) montrant une ville détruite. Autant dire qu'on n'est pas plus avancé sur ce projet.