Après un premier épisode plutôt cool, Atlus rempile avec sa série spin-offqui mixe toujours l'univers d', et le gameplay des différentsde Spike Chunsoft.Prévu le 31 août au Japon, le titre proposera 5 classes en plus des 10 du premiers : Pirate, Alchimiste, Moine, Fermier et Kenkaku. Pas d'autres infos pour le moment mais deux vidéos à grignoter, dont un trailer.