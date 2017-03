Radiant Historia 3DS : trailer et présentation

C'était prévu et Atlus a donc sans surprise lâché durant ce dernier Live une petite mise au point vidéo(s) sur, nouvelle édition d'un RPG qui a connu un certain succès critique (à défaut de bonnes ventes) à son lancement il y a 7 ans sur DS.Un trailer donc, ainsi qu'une vidéo de présentation pour ce titre prévu le 29 juin au Japon, et qui offrira un rendu graphique rehaussé, du doublage intégral, un nouveau personnage et surtout un troisième arc scénaristique inédit.