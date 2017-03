Un petit concours pour Crash Bandicoot Trilogy

Toujours attendu pour le 30 juin exclusivement sur PlayStation 4 (que cela soit temporaire ou non),s'offre un petit moment communication en lançant un concours spécial sur les réseaux sociaux.Le principe est simple, et destiné à ceux qui ont un minimum de talent, puisqu'il vous suffit de soumettre une petite idée d'animation lorsque le bandicoot est inactif : une animation 3D maison, un dessin, une petite vidéo… Qu'importe, vous faîtes votre truc, vous l'envoyez avec le hashtag #CrashIdleContest sur Twitter, Facebook ou Instagram et le gagnant verra son animation introduite dans le jeu, tout en repartant le 30 juin avec quelques cadeaux dont le jeu et un t-shirt.Le concours se terminera le 5 avril et voici une petite vidéo nous montrant justement quelques unes des animations proposées par les développeurs.