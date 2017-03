Bulletstorm Remaster : trailer de lancement

Gearbox et People Can Fly prennent une large avance en dévoilant dès à présent le trailer de lancement dédié à, un Remaster attendu le 7 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Une réédition qui ne fera pas trop dans la fainéantise d'ailleurs :- Rehausse graphique- 60FPS- Compatibilité 4K sur PC et PS4 Pro- Tous les DLC inclus- Six nouvelles cartes pour le mode Echo- Possibilité de jouer Duke Nukem dans la campagne principale- Nouveau mode Overkill pour faire du 100 % scoring en compagne avec tout le matos et compétences directement débloqués.