Une nouvelle vidéo pour Prey

Bethesda et Arkane nous livrent un nouvelle vidéo de présentation pour faire le point sur le futur, reboot de la franchise qui vous mettre aux commandes de Morgan Yu, objet de diverses expériences scientifiques qui finira par se réveiller seul au monde sur la station spatiale Talos I, jusqu'à ce que des aliens viennent débarquer après avoir vu de la lumière.On retourne attendre le projet pour le 5 mai 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.