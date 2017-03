Sniper Ghost Warrior 3 : nouveau mode en vidéo

CI Games vient signaler au peuple quevient de franchir son passage GOLD, lui assurant sans risque de report son lancement pour le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Pour fêter la chose, le développeur en profite pour dévoiler le mode Challenge qui offrira des zones plus ouvertes que de coutume (même chose pour le campagne) et une difficulté drastiquement accrue pour plaire aux fans de la discipline : nombreuses aides enlevées, ennemis beaucoup plus vigilants et mieux équipés (obligeant de privilégier les headshots), sachant qu'on ne pourra plus les marquer même en utilisant un drone.