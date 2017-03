Mario Kart 8 Deluxe montre ses modes multis

Nintendo nous propose cinq petites vidéos dedestinées à tout simplement décrire les cinq modes multi (hors courses classiques), à savoir les « Batailles de Ballon » avec l'ajout de nouveaux objets, le « Plantes Piranha VS Espions », le « Bob-Omb Blast » où l'on usera de ce seul objet, le « Coin Runners » qui demandera de récupérer un maximum de pièces sans vous les faire voler, et enfin « Voleur de Soleil » où vous devrez tenir le soleil le plus longtemps possible.On retourne attendre le lancement prévu le 28 avril prochain sur Switch.