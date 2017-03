The Dragon's Trap accueille Wonder Girl

Le studio Lizardcube avait prévenu qu'il restait une petite surprise à dévoiler concernantet l'information tombe aujourd'hui avec la présence de Wonder Girl, personnage jouable avec le choix laissé au joueur d'incarner l'un ou l'autre, aussi bien avec les graphismes refaits qu'en format 8bits.Sortie toujours prévue pour le 18 avril sur PS4, One et Switch pour 19,99€, sachant que les joueurs Sony qui accordent toute confiance au projet pourront passer par la précommande pour s'en sortir avec un prix de 15,99€ (si vous êtes membre PS Plus). La version PC arrivera elle un peu plus tard.