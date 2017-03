Battle Princess Madelyn au top sur Kickstarter

On en parlait il y a quelques jours au début de la campagne Kickstarter et sachez que tout se passe pour le mieux pour, l'apparente suite spirituelle de: en six jours, le titre a largement dépassé les 60.000$CA souhaités pour atteindre actuellement les 120.000, lui ayant ajouté entre temps la majorité des objectifs bonus (à 150.000, le titre aura sa version Vita).Actuellement disponible en pré-alpha sur Steam, le projet attendu pour début 2018 proposera dix niveaux avec un certain degré de rejouabilité (présence de routes annexes) sachant qu'il y aura également un village où accomplir des quêtes annexes.Outre la version Vita évoquée à l'instant, les plates-formes assurées d'avoir droit au jeu sont le PC, la PlayStation 4, la Xbox One, la Switch et même la Wii U.