Toukiden 2 se lance en vidéo(s)

C'est ce vendredi que sera officiellement lancédans les bacs européens, voir dès à présent pour les plus fouineurs, et en voici donc le trailer de sortie accompagné de trois autres vidéos pour montrer quelques unes des possibilités d'équipement.Toujours jouable en coopération et cette fois plus ouvert, le titre est d'ores et déjà accessible à l'essai pour tous via une démo jouable disponible depuis quelques jours sur PS4 & PS Vita (avec transfert de sauvegarde) sachant que Steam, qui n'a pas le droit à cette démo, accueillera bien le jeu complet en fin de semaine.