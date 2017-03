Seiken Densetsu Collection confirmé sur Switch

Le teaser de Square Enix sur la présence de Seiken Densetsu 3 ne menait ni à une annonce de la VC Snes, ni à une sortie indépendante sur l'eShop, puisque nous aurons carrément droit à une compilation en boîte des trois premiers épisodes de la série.La sortie est prévue pour le 1er juin au prix de 4800 yens (45€ HT), ce qui paraîtra toujours cher pour deux roms Snes et une troisième venue de la Game Boy.Notons tout de même que comme pour les originaux, Seiken 2 et Seiken 3 seront jouables en coopération jusqu'à trois.(Final Fantasy Adventure en occident)(Secret of Mana en occident)