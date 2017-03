Project Sonic 2017 se dévoile enfin

Comme promis, le fameux « Project Sonic 2017 » a redonné des nouvelles lors du SXSW et on apprend donc que le titre sera finalement nomméavec une sortie prévue en fin d'année sur les mêmes supports que: PC, PS4, One & Switch.Le terme « Forces » évoque tout simplement les forces du bien et du mal, et inutile de dire où se situent les différents protagonistes de la série. Pour le reste, on nous parle d'une évolution deet, avec trois styles de gameplay : moderne (en vue de dos), classique (en vue de coté) et un troisième qui sera prochainement dévoilé.Notons enfin que le titre tourne sur le nouveau moteur maison (le Hedgehog Engine 2) et qu'en attendant la diffusion du trailer en fin d'après-midi, voici toujours son équivalent off-screen.