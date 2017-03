Pas de bol pour ceux qui s'attendaient à jouer àquel que soit le support dans les semaines à venir : SEGA nous annonce finalement que cette expérience old-school n'arrivera pas au printemps mais plutôt pour cet été, et ce sur PC, PS4, One et Switch.Comme de coutume est brandit le drapeau du « besoin d'atteindre la qualité voulue », et on vous laisse tout de même avec une nouvelle vidéo, montrant la refonte de la zone Flying Battery issue de Sonic & Knuckles.