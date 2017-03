Injustice 2 : Firestorm se dévoile en vidéo

Leaké plus tôt dans la semaine, le vingtième personnage au casting d'se dévoile officiellement avec ce trailer tout juste mis en ligne par NetherRealm, consacré donc au très nucléaire Firestorm.Attendu pour le 16 mai prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre proposera la liste suivante de combattants (qui continuera de gonfler avant la sortie) :- Batman- Superman- Wonder Woman- Supergirl- Harley Quinn- Gorilla Grodd- Flash- Deadshot- Blue Beetle- Atrocitus- Aquaman- Robin- Black Canary- Swamp Thing- Cheetah- Catwoman- Poison Ivy- Doctor Fate- Firestorm- Darkseid (bonus de précommande)