Shenmue III redonne des nouvelles

Resté dans le silence depuis un moment,revient avec un second « rapport de développement » pour évoquer les tests sur les QTE et autres détails tout en restant très avare en séquences de gameplay.Le studio YS Net tient tout de même à s'excuser du manque de nouvelles sur le projet et promet que désormais, ils feront en sorte d'apporter de nouvelles informations chaque mois.est toujours attendu sur PC et PlayStation 4, tandis que la rumeur enfle sur des Remasters HD des deux premiers épisodes pour cette année.