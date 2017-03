Capcom : une compilation de vieux jeux Disney

Comme annoncé il y a quelques jours, Capcom avait bien un nouveau stock de vieilleries à nous refourguer pour arrondir ses fins de mois. Ainsi, après les, voici maintenantqui tournera sur la même formule : six titres non remasterisés (hormis un petit lifting pour le 1080p), une fonction rewind pour ceux qui ne peuvent plus supporter la difficulté de l'époque, l'ajout de modes Time-Attack et Boss Rush, et enfin une galerie d'artworks et concept-arts.Les six concernés :Prévu pour le 18 avril sur PC, PS4 & One, pour 19,99€ (uniquement en dématérialisé pour le moment).