Splatoon 2 : rappel de la beta en vidéo

En cette période bien morne en actualité (les choses sérieuses reprenant généralement en avril), accueillons tranquillement un petit rappel en vidéo de la future bêta pour, qui sera plus concrètement un Stress Test pour commencer à vérifier les serveurs.Du 4VS4 sur une seule et unique carte avec six rendez-vous qui dureront une heure à chaque fois.Vendredi 24 mars :- De 20h à 21hSamedi 25 mars :- De 4h à 5h- De midi à 13h- De 20h à 21hDimanche 26 mars :- De 5h à 6h- De 13h à 14hCette suite sortira dans le courant de l'été, sans plus de précisions.