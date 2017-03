Rocket League : le prochain mode dévoilé

Psyonix l'a encore affirmé hier :bénéficiera d'un suivi pendant encore un très long moment, les développeurs préférant tabler sur une communauté grandissante plutôt que de tout reprendre à zéro avec une suite.Du coup, accueillons en vidéo l'annonce d'un nouveau mode de jeu qui arrivera gratuitement le 22 mars. Après le foot (la base), le hockey, le basket et le très bordélique mode à items, voici maintenant « Dropshot » qui va faire la joie de ceux qui maîtrisent bien la fonction vol : une nouvelle arène (Core 707) dans laquelle il n'y a aucune zone de but au départ puisque l'objectif sera de faire rebondir une balle électrifiée sur le sol. Au premier choc (selon la puissance), elle créera des sortes de panneaux et au second, cela formera un trou dans laquelle il faudra mettre la balle pour marquer, le dernier l'ayant touché faisant évidemment remporter le point à son équipe.