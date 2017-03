Monster Hunter XX feat. Hunter X Hunter

La potentielle plus grosse sortie du mois de mars au Japon arrivera ce samedi avec, exclusivité 3DS prouvant que la machine a encore son mot à dire sur ce territoire, et dont on peut visionner aujourd'hui deux nouvelles vidéos : la cinématique d'introduction, et un trailer pour annoncer une collaboration avec la franchise(pour un set d'armure).Capcom n'a toujours pas daigné évoquer l'occident pour ce « nouvel » épisode.