Sonic Mania : nouvelle vidéo

Les fans du hérisson bleu n'ont pas oublié que SEGA lâchera des informations le 16 mars sur le mystérieuxainsi que, mais voici en attendant des nouvelles du second avec une nouvelle vidéo pour illustrer la refonte de Green Hill Zone et ses petits ajouts.Cet épisode purement rétro arrivera au printemps prochain sur PC, PS4, One et Switch.