Encore une vidéo pouravant tout dédié à ceux qui veulent en voir toujours plus au risque de se gâcher la surprise puisqu'on y voit ici un extrait d'une des missions de loyauté, et plus précisément celle consacrée à votre ami Liam (et plus si affinités).Encore 12 jours à patienter avant le lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.