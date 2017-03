Mario Kart 8 Deluxe : le trailer overview

La Switch et ses premiers jeux étant désormais disponibles, Nintendo s'attarde sur sa prochaine cartouche avec l'arrivée le 28 avril prochain de, remaster de l'épisode Wii U (le jeu le plus écoulé de la machine avec plus de 8 millions de ventes).Ceux qui l'ont déjà retourné en long en large resteront déçu de l'absence de nouveaux circuits mais les nouveaux venus auront au moins droit au meilleur épisode de la franchise, et surtout le plus complet avec une quarantaine de personnages dont 5 inédits, pas moins de 48 circuits, une refonte du mode Battle qui ajoutera deux nouveaux objets, ainsi qu'une nouvelle option pour les plus jeunes : un ABS de luxe qui aidera à la trajectoire et les empêchera de tomber.En voici le trailer overview japonais.