Switch : deux autres records en poche Switch : deux autres records en poche

En attendant d'avoir les premiers résultats au niveau mondial avec toute la précision demandée, sachez que la Nintendo Switch continue d'enchaîner des records pour son lancement avec tout d'abord l'Espagne où la machine s'offre les meilleures ventes pour la sortie, tous supports confondus, avec 50.000 ventes en trois jours. La PS4, détentrice du titre jusqu'à présent, avait fait 45.000 dans le même temps.



Même son de cloche coté Australie où la Switch devient le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo. Pour faire la comparaison (à défaut de Switch), The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Switch a fait mieux en trois jours que Wii Sports (et donc la Wii, bundle oblige) en son temps.