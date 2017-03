No Man's Sky : comme un nouveau départ

On savait queallait accueillir sa MAJ 1.2 cette semaine, mais l'on ne s'attendait pas à un tel travail, expliquant le lourd silence depuis plusieurs mois.On en vient même à espérer qu'il ne soit pas trop tard pour les développeurs vu ce qui nous attend cette semaine :- Rehausse graphique (textures, effet de lumière..) + HDR- Compatibilité PS4 Pro pour la 4K- Nouveau mode photo- Partage de base avec d'autres joueurs en ligne- Possibilité d'héberger plusieurs vaisseaux dans son cargo- Arrivée des classes de vaisseau (quatre)- Introduction de trois véhicules terrestres- Les véhicules pourront être améliorés (scans, rapidité, armes…)- Editeur de circuit pour faire du contre la montre et partager le tout en ligne- Nouveau mode de difficulté (une mort = tout est terminé)- Refonte du mode survieOn ajoutera à cela des modifications dans l'interface, une navigation plus rapide, l'ajout d'un journal de missions, de nouvelles armes, de nouvelles pièces de constructions…Bref, un vrai nouveau départ dont vous pouvez découvrir l'essentiel avec la vidéo ci-dessous.