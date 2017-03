L'Ombre de la Guerre : la grosse présentation vidéo

C'était l'un des RDV du jour et voici donc la première (grosse) présentation de gameplay pouravec 16 bonnes minutes tirées de la version Alpha pour découvrir les principales caractéristiques de cette suite qui évidemment renforcera le système de Nemesis.Le titre sortira le 25 août sur PC (également Windows Store), PlayStation 4 (avec option PS4 Pro) et Xbox One (avec assurant d'une option Scorpio).