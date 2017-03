Une date pour Wonder Boy : The Dragon's Trap

Lizardcube lâche enfin la date : la refontearrivera donc le 18 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Switch, tandis que la version PC déboulera un peu plus tard, sans plus de précisions.Une nouvelle vidéo sert à montrer la possibilité de passer à n'importe quel moment de la version remake à l'original version Master System, et le développeur nous promet d'ailleurs sur surprise finale d'ici la fin du mois.