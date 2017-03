a chaque mois droit à une nouvelle mise à jour et celle de mars concernera donc le 22ème personnage, qui s'avère être l'Empereur Mateus de FFII qui vient donc rejoindre le rang des bad-guy.Le perso sera disponible d'ici quelques jours dans les salles d'arcade japonaises et on retourne maintenant patienter jusqu'à une présentation en bonne et due forme de la version « console » (donc probablement PS4) qui devrait avoir droit à un mode Histoire.Le casting actuel :Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Garland (FFI)Empereur Mateus (FFII)Kain Highwind (FFIV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Kuja (FFIX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)