Disc Jam : trailer de lancement

Objet de nombreuses louanges pour ceux qui ont traîné sur la bêta,arrivera demain sur PC et PlayStation 4, avec dans le deuxième cas une belle occasion de se constituer une large communauté puisque le titre fera partie du programme PS Plus, commeen son temps.Le trailer de lancement vient de tomber pour ceux qui veulent se faire une rapide idée de ce titre qui mélangera duet du tennis, avec le besoin premier d'envoyer votre disque dans le camp adverse avec tous les effets à disposition, jusqu'aux rebonds contre les murs. Plus l'échange dure (en 1V1 ou 2V2), plus le multiplicateur de points augmente pour garantir de nombreux retournements de situations.