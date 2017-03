Mass Effect Andromeda : nouvelle présentation FR

Bioware diffuse une troisième vidéo de présentation suret après avoir largement abordé les combats, place maintenant à l'exploration avec un large retour sur votre progression dans les villes et zones hostiles, incluant l'utilisation de votre véhicule, la mise en place de station de ravitaillement et une multitude de choses à faire pour améliorer la viabilité de chaque planète, et pouvoir ainsi y installer davantage de colons qui vous octroieront des bonus selon vos choix (scientifique, militaire ou marchants).Sortie prévue le 23 mars sur PC, PS4 & One.