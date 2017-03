Hellblade commence à prendre forme

Doté d'une communication discrète faite avant tout de carnet de développeurs (pour le moment),avance tranquillement dans son coin et vient d'ailleurs d'atteindre le stade Alpha.Ninja Theory nous assure que le jeu est désormais jouable du début à la fin, et que s'il reste beaucoup de travail sur de nombreux aspects, bien d'autres sont achevés : la motion-capture est terminée, tout comme le doublage et les musiques déjà implémentées. Le système de combat est quant à lui suffisamment fourni pour atteindre sa phase de polish.En voici un énième carnet qui permet d'apprécier de nouvelles séquences, en rappelant que le titre devrait arriver cette année sur PC et PS4.