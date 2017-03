Styx : Shards of Darkness : le coop en vidéo

Focus Home remet en avant sonen illustrant le mode coopération (uniquement en ligne, et concernant l'intégralité de la campagne), avec possibilité de rejoindre un ami à n'importe quel moment, ou inversement, pour ajouter un peu de stratégie d'infiltration mais avec forcément deux fois plus de chance de vous faire repérer.Prévu ce 14 mars sur PC, PS4 & One.