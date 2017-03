Battlefield 1 : enfin la France à l'honneur

Il aura fallu attendre quelques mois mais cette fois c'est bon, l'armée française s'apprête enfin à faire son entrée dansvia la première extension nommée « They Shall Not Pass ».Au programme :- Quatre nouvelles carte (Verdun, Fort de Vaux, Soissons, Rupture)- Deux nouvelles Opérations- Mode de jeu Lignes de Front (mêlant Conquête et Ruée)- Classe Elite : Raider des Tranchées- Nouveaux chars : 2C et Saint-Chamond- Nouvelles armes et 10 grades supplémentairesSortie prévue le 14 mars si vous avez le Season Pass, et le 28 pour les autres.