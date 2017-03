Team 17 nous offre un nouveau trailer de, sa simulation de prisonnier qui compte se faire la malle par tous les moyens possibles. Une suite qui offrira encore plus de possibilités de craft, un système de combat plus poussé (pas du luxe) et surtout l'arrivée d'un mode coopération à quatre (local & online), et inversement un autre mode compétitif.Le lancement est prévu pour cette année, sur PC, PS4, One et Switch.