Dragon Quest XI : quelques images scannées

Comme de coutume depuis quelques décennies, le magazine Weekly Jump a la primeur de dévoiler de nouveaux visuels sur Dragon Quest, et ici le onzième épisode. Deux artworks tout d'abord, pour présenter la jeune Veronica (classe mage) et la moins jeune Senya (classe prêtre).



L'autre page présente la ville de Decaldar et on nous apprend que le perso principal, censé être la réincarnation d'un héros, est étrangement nommé par certains « fils du démon ».



On remarquera qu'une fois encore, la version Switch se montre totalement absente, alors qu'elle est censée sortir en même temps que les deux autres (donc en fin d'année au Japon).