Petite news pour signaler que le spin-offest à présent disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, et offert gratuitement après avoir été un temps un simple bonus de précommande via Amazon.Un petit jeu d'action qui servira de préquelle à cet épisode, où l'on incarnera le Roi Régis avec quelques années de moins (30 ans), accompagné du trio Cid, Clarus et Weskham. En voici un trailer.