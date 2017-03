Toukiden 2 : un trailer pour le multi

A la fin du mois arriveradans sa version européenne et Koei Tecmo souhaite revenir un peu sur le sujet en dévoilant un nouveau trailer consacré aux fonctionnalités online. Dans les faits, il suffira de toucher une pierre à portail pour être envoyé dans un Lobby afin de trouver trois autres combattants en vue de diverses missions.Il sera également possible de participer à des « Opérations » spéciales en rencontrant d'autres joueurs en ligne, avec pour but de gratter de nouvelles armes et armures, qu'il sera possible de placer dans un coffre pour les échanger en ligne (contre valeur équivalente). Notez que si vous préférez les plaisirs solitaires, les opérations pourront être effectuées avec des compagnons IA, dont les caractéristiques seront repris des persos de vos amis en ligne.Sortie prévue le 24 mars sur PS4 et PS Vita (boîte et dématérialisé) ainsi que sur Steam.