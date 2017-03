Injustice 2 : Doctor Fate fait son entrée

On reste dans le domaine de la baston en allant voir cette fois vers NetherRealm qui dévoile en vidéo la présence de Doctor Fate au casting du futur, prévu le 16 mai prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.19 persos sont pour l'heure confirmés :- Batman- Superman- Wonder Woman- Supergirl- Harley Quinn- Gorilla Grodd- Flash- Deadshot- Blue Beetle- Atrocitus- Aquaman- Robin- Black Canary- Swamp Thing- Cheetah- Catwoman- Poison Ivy- Doctor Fate- Darkseid (bonus de précommande)