System Shock Remake : une nouvelle vidéo

Durant la GDC 2017, le studioa offert un aperçu pré-Alpha du remake de, tournant sous Unreal Engine 4 vu que l'équipe considère que Unity n'est pas un moteur assez efficace pour un FPS, particulièrement sur consoles.On nous a également évoqué le fait qu'aucun changement ne sera fait dans le background (interdiction de toucher à l'histoire et aux personnages), mais plutôt dans les dialogues, l'ajout de zones et une liberté accrue.Si tout se passe bien, le titre sortira pour le printemps 2018 sur PC/Mac/Linux, PS4 & One.