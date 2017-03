Ultra Street Fighter II : trailer et date européenne

Finalement, ce sera donc une sortie mondiale pourqui débarquera donc pour le 26 mai en Europe, aux USA et au Japon, et ce pour 39,99€ en boîte (et en dématérialisé).Outre ce nouveau trailer, Capcom rappelle les ajouts de cette édition qui justifiera ou non le tarif aux yeux de chacun :- Deux nouveaux persos (Evil Ryu et Violent Ken).- Mode bonus à la première personne en utilisant les Joy-Cons.- Editeur de couleur pour les combattants.- Mode 2VS1 (deux joueurs contre l'IA).- Mode Galerie avec 250 pages d'artworks.