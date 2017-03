YS VIII : une nouvelle vidéo (Batailles)

Encore un peu de neuf pourqui dans sa version PlayStation 4 (et donc probablement PC) se verra rajouter un nouveau système de « Domination ». Plus précisément, il s'agira de batailles spéciales dont l'accès s'ouvrira au fur et à mesure de votre progression, et qui consistera à survivre à des vagues d'ennemis tout en détruisant les nids pour éponger l'afflux d'adversaires, ou en allumant des feux pour affaiblir ceux sur le terrain.Le but est de petit à petit prendre possession de la totalité de la zone, voir de résister assez longtemps jusqu'à l'apparition d'un boss qui, une fois vaincu, vous donnera un score et des bonus qui vont avec ?Prévu pour la fin mai au Japon (dans sa version PS4),reste attendu en Europe pour cette fin d'année sur PC/PS4/Vita et avec une traduction FR.