EA : le point Star Wars à la mi-avril

Tout comme Activision avec Call of, Electronic Arts a pris pour habitude de ne pas attendre l'E3 pour dévoiler son gros FPS de fin d'année. Celui de 2017 sera Star Wars Battlefront 2 et le RDV semble se dessiner puisque le groupe annonce sa présence au Star Wars Celebration a Orlando du 13 au 16 avril, afin d'y dévoiler ses prochains projet dédiés.



On rappelle que outre Battlefront 2, EA prépare également un jeu action-aventure du coté de Visceral Games (pour 2018), et un autre projet chez Respawn Entertainment pour on ne sait quand.