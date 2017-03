Turok 2 Remastered : une première vidéo

Après le lancement deen décembre 2015, l'équipe dévoile aujourd'hui la première vidéo sur le lifting du deuxième épisode. Encore une fois, ne vous attendez aucunement à un remake puisque le titre gardera la même tronche qu'à l'époque N64, la finesse en plus, le brouillard en moins, et le tout accompagné d'un frame-rate évidemment au top. Le multi sera également au programme.Toujours pas de date pour ce titre attendu uniquement sur PC pour le moment, en rappelant tout de même que le groupe a déjà évoqué la possibilité de sortir les deux épisodes sur Xbox One.- Prévu le 16 mars sur Steam, GOG et Humble.