Massive Entertainment : du suivi de The Division à une nouvelle adaptation du film Avatar

poursuit sa carrière en accueillant trois points d'importance avec tout d'abord la nouvelle extension pour avoir accès à une nouvelle zone dans un centre de diffusion TV ainsi qu'un mode de jeu à 8VS8 (capture de positions sur 4 cartes). Un DLC disponible en même temps que la MAJ 1.6 pour tous qui corrige de nombreuses choses, ajoute trois terrains dans la Dark Zone, un système de défis hebdomadaires et mensuels (avec classement), ainsi qu'un mode de difficulté légendaire.Enfin, pour attirer quelques retardataires supplémentaires, le titre s'offre enfin une démo jouable qui permet de jouer pendant six bonnes heures (avec sauvegarde de la progression). Notez que cette version d'essai n'est pour l'heure disponible que sur PC et Xbox One, les joueurs PS4 devant attendre jusqu'au 9 mars.Mais ce n'est pas tout puisque l'on apprend que le studio Massive Entertainment va s'associer à Lightstorm (société de production de James Cameron) pour travailler sur une nouvelle adaptation du film, cette fois sous le moteur Snowdrop.On ignore pour l'heure s'il s'agira d'un « reboot » pour oublier le premier jeu, d'une adaptation du deuxième film, ou tout simplement d'une histoire à part entière.