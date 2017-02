Yooka Laylee : nouveau trailer & gameplay

Playtonic Games continue de communiquer suren nous dévoilant cette fois le niveau de Glace, l'un des fondamentaux du jeu de plates-formes depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et comme dans d'autres titres de l'époque Rare sur N64, ce nouveau niveau sera aussi l'occasion de débloquer une transformation.La sortie reste prévue pour le 11 avril sur PC/Mac, PS4 et One (40€) puis un peu plus tard sur Switch.